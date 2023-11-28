Nasi yang Dibekukan Baik untuk Penderita Diabetes? Begini Penjelasan Dokter

BELUM lama ini ramai di media sosial, seorang wanita bernama Wino membagikan sebuah cuitan di akun X miliknya @aiuenow. Menurutnya mengonsumsi nasi yang dibekukan atau dalam keadaan dingin dianggap bagus untuk penderita diabetes.

“Jadi nasi dingin kayak gini tuh bagus untuk pasien diabetes. Kalau pun dipanasin, pati resisten ini gak akan hilang kok,” tulis Wino, dikutip dalam akun X miliknya @aiuenow, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, walaupun sebetulnya respon glikemik itu masih ada pada nasi tersebut, tetapi itu hanya dikarenakan indeks glikemiknya turun. Sehingga nasi yang sudah membentuk resistant starch juga masih ada gula dan patinya.

Lantas apakah pernyataan tersebut benar?





Menurut Dokter sekaligus Epidemiolog dan Peneliti dari Universitas Griffith Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc. PH menjelaskan jika memang seseorang ingin mencoba untuk mengurangi diabetes atau obesitas yang dialami, maka caranya dengan mengurangi impact (dampak atau pengaruh) karbohidratnya, dengan menggunakan nasi yang food grade (sesuai standar).

Selain itu, dengan mengonsumsi sayuran dan buah yang juga dalam bentuk dingin itu masih dikatakan sehat dan aman dikonsumsi. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara pengemasan dan sajian makan tersebut.