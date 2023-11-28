Mengenal Meningitis, Peradangan Otak yang Disebabkan oleh Virus dan Bakteri

MENGENAL meningitis yang merupakan peradangan dan membran disekitar otak, serta sumsum tulang belakang. Membran itu disebut meningen. Peradangan meningitis dapat menyebabkan gejala, seperti sakit kepala, demam, atau leher kaku.

Sebagian besar kasus meningitis yang terjadi disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur.

Gejala

Gejala meningitis pada anak di atas usia dua tahun, yaitu:

1. Mual dan muntah

2. Leher kaku

3. Demam tinggi yang terjadi secara tiba-tiba

4. Kehilangan nafsu makan dan haus

5. Munculnya ruam kulit

6. Sakit kepala yang parah

7. Kejang

8. Sensitivitas terhadap cahaya

9. Kantuk atau kesulitan bangun

10. Kebingungan atau kesulitan untuk berkonsentrasi

BACA JUGA: Begini Kronologi Antraks Menyebabkan Meningitis Hingga Kematian

Gejala atau tanda-tanda meningitis pada bayi baru lahir, yaitu:

1. Menangis secara terus-menerus

2. Demam tinggi

3. Muntah

4. Tidak aktif atau lamban

5. Mengantuk dan sulit bangun

6. Nafsu makan yang buruk

7. Memiliki benjolan lunak di atas kepala bayi

8. Masalah pada tidur dan mudah terbangun

9. Tubuh dan leher yang kaku

Penyebab

Meningitis Virus

Meningitis virus biasanya hilang dengan sendirinya. Kasus meningitis di Amerika Serikat, sebagian besar disebabkan oleh virus enterovirus.

Meningitis Bakteri

Meningitis bakteri terjadi dari aliran darah yang masuk hingga ke otak dan sumsum tulang belakang.

Beberapa jenis bakteri dapat menyebabkan meningitis bakteri, paling umum:

Streptococcus pneumoniae

Penyebab paling umum dari gejala meningitis pada bayi, anak kecil dan orang dewasa.

Neisseria meningitidis

Bakteri ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Penyakit meningitis yang mudah menular pada remaja dan dewasa muda.

Haemophilus influenzae

Bakteri ini menjadi penyebab utama meningitis pada anak-anak.

Listeria monocytogenes

Bakteri ini dapat ditemukan dalam keju yang tidak dipasteurisasi, dan daging.

Meningitis Parasit

Meningitis parasit disebabkan oleh infeksi cacing pita atau malaria otak. Penyakit ini dapat disebabkan oleh dengan makanan yang terkontaminasi parasit. Namun, meningitis parasit tidak menyebar antara manusia.

Meningitis Jamur

Meningitis jamur tidak menyebar dari orang ke orang. Akan tetapi, penyakit ini terjadi pada orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah, seperti dari AIDS.