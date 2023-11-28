7 Makanan yang Bisa Menurunkan Gula Darah, Konsumsi Yuk

PUNYA gula darah tinggi tidak sehat untuk badan. Oleh karena itu jika punya gula darah tinggi sebaiknya memang segera diturunkan.

Seperti diketahui, gula darah tinggi mampu memicu prediabetes bahkan diabetes. Oleh karena itu jika gula darah tinggi, jangan diabaikan.

Terdapat sejumlah makanan yang bisa menurunkan gula darah tinggi dikutip dari Byramhealthcare, apa saja?

1. Stroberi

Stroberi kaya akan antioksidan dan telah terbukti menurunkan kadar kolesterol dan insulin. Anda dapat memilih stroberi untuk menjadi cemilan sehat anda.

2. Kacang-kacangan

Kacang memiliki kadar serat yang tinggi dan sebagian besar mengandung karbohidrat yang dapat dicerna dengan rendah, sehingga tidak akan meningkatkan gula darah. Jenis kacang-kacangan terbaik untuk penderita diabetes antara lain almond, kacang brazil, kacang mete, hazelnut, kacang macadamia, pecan, pistachio, dan walnut. Meski tinggi lemak sehat, namun pastikan mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan

3. Telur

Telur juga merupakan sumber lemak sehat yang bermanfaat dalam mengendalikan diabetes. Telur dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan sekaligus memberikan manfaat antioksidan yang membantu mengurangi jumlah radikal bebas dalam tubuh.

4. Sayuran Berdaun Hijau

Sayuran hijau kaya akan nutrisi dan lebih rendah karbohidrat yang dapat dicerna dibandingkan sayuran lainnya. Sayuran hijau juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi mata dari komplikasi diabetes. Anda dapat memilih sayuran hijau seperti bayam dan kangkung yang kaya akan vitamin c.

5. Biji-bijian

Terdapat dua jenis biji-bijian yang memiliki khasiat untuk membantu menurunkan gula darah penyebab diabetes, yaitu biji chia dan biji rami. Biji chia kaya akan serat, rendah karbohidrat yang dapat dicerna, dan terbukti mampu menurunkan kadar gula darah. Sedangkan biji rami membantu meningkatkan kontrol gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, dan menurunkan kemungkinan terkena stroke.