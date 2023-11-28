Mulut Kering hingga Bau Tak Sedap, Coba Atasi dengan 4 Tips Ini

SAAT mulut kering hingga mengeluarkan bau tak sedap, rasanya malu dan tidak percaya diri. Oleh karena itu jika mulut kering maka harus segera diobati.

Apalagi mulut kering menyebabkan masalah jangka panjang. Jika kita jarang minum dan dehidrasi, bukan tidak mungkin mulut kita akan kering dan sulit menelan makanan, bibir pecah-pecah, sariawan dan bau mulut.

Mulut kering atau Xerostomia, terjadi ketika kelenjar yang bertanggung jawab untuk memproduksi air liur tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, minumlah 2-3 liter air setiap hari.

Selain air, sertakan juga cairan seperti air kelapa dan jus buah segar dalam makanan Anda. Tetapi ada beberapa orang yang meskipun mengikuti semua ini terus-menerus tetap merasa haus dan mengalami mulut kering.

Lalu bagaimana cara mengatasi mulut kering dilansir dari Pinkvilla?

1. Kumur-kumur

Berkumur setiap hari dengan air hangat akan memberikan sedikit kelegaan dari masalah mulut kering. Campuran air hangat dan air liur dapat mengaktifkan kelenjar ludah untuk mengeluarkan air liur.

2. Rempah

Jika Anda suka rempah-rempah, maka ini yang terbaik untuk Anda. Namun, jika tidak tahan terhadap rempah-rempah, maka tambahkan lada, biji adas, kapulaga dalam makanan sebagai bantuan.