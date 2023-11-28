Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Konsumsi Air Jahe, Atasi Menstruasi hingga Turunkan Kolesterol

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:24 WIB
Manfaat jahe bagi kesehatan tubuh. (Foto: Freepik.com)
JAHE merupakan salah satu rempah-rempah yang dipercaya baik untuk kesehatan. Aromanya yang khas, sering kali dijadikan obat tradisional untuk beberapa penyakit. Bahkan saat ini, jahe digunakan dalam berbagai hidangan makanan dan minuman di seluruh dunia.

Tidak sulit untuk menemukan jahe, tanaman ini bisa ditemukan di pasar maupun supermarket dalam bentuk kering atau bubuk. Jahe juga dapat dikonsumsi dengan mudah, salah satunya dengan langsung meminumnya usai diseduh.

Lantas manfaat kesehatan seperti apa saat seseorang meminum air jahe? Dilansir dari laman WebMD, Selasa (28/11/2023) berikut manfaatnya :

1. Meredakan mual

Jahe telah digunakan sebagai obat untuk mual dan gangguan pencernaan selama bertahun-tahun lamanya. Salah satu penelitian juga menunjukkan obat tradisional ini terbukti ampuh sebagai penyembuh penyakit.

Manfaat Jahe

Dengan mengonsumsi satu hingga dua gram jahe dapat membantu mengurangi gejala mual. Hal ini bisa Anda lakukan ketika di pagi hari, sedang mabuk perjalanan, atau efek samping akibat dari kemoterapi.

2. Mengatasi ketika menstruasi

Sebuah studi menunjukkan para remaja yang sedang mengalami menstruasi terkadang mengeluhkan sakit yang tidak tertahankan, dengan meminum air jahe terbukti rasa sakit itu bisa mereda dan siklus menstruasi yang mereka jalani juga lebih normal dibandingkan remaja yang meminum plasebo.

3. Mengurangi peradangan

Ada berbagai macam penyebab peradangan, salah satunya bisa dikarenakan reaksi alergi ringan ataupun kelelahan. Penelitian menunjukkan dengan meminum air jahe dapat membantu mengurangi peradangan akibat dua penyebab tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan meminum air jahe dapat mengurangi gejala alergi.

Halaman:
1 2
      
