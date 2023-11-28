Ciri-Ciri Ginjal Bermasalah

CIRI-CIRI ginjal bermasalah sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi ginjal merupakan organ vital yang berfungsi menyaring darah dan membuang limbah tubuh lewat urin.

Perlu diketahui penyakit ginjal seringkali merupakan dampak dari penyakit kronis lainnya. Misalnya penderita sakit ginjal sebelumnya punya penyakit hipertensi.

Lalu bagaimana ciri-ciri ginjal bermasalah dikutip dari lama RS Royal Progress,

1. Urin Mengandung Darah

Kalau urin sampai mengandung darah, ini berarti ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menyaring darah. Akibatnya darah ikut masuk dalam cairan urine. Namun, tidak semua urine yang mengandung darah berarti masalah ginjal atau gagal ginjal.

Sebagai contoh mereka yang mengonsumsi asam jengkolat berlebihan biasanya juga akan mengalami urin berdarah. Penyebabnya karena kristal dari asam jengkolat tersebut melukai dinding kantung kemih sehingga urine pun bercampur darah. Darah untuk kondisi ini biasanya berwarna pink terang.

BACA JUGA:

2. Kulit Gatal dan Kelelahan

Gejala paling sederhana yang akan muncul pada mereka yang terindikasi mengalami masalah ginjal adalah merasakan kelelahan yang hebat dan bagian kulit terasa gatal-gatal.

Rasa gatal pada kulit terjadi karena tumpukan urea dalam darah cukup tinggi. Ginjal yang bermasalah tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik yakni menyaring ginjal. Akibatnya urea yang berada dalam aliran darah menyebabkan rasa gatal pada kulit.

Sedangkan kelelahan terjadi karena kondisi sel darah merah yang menurun. Fungsi ginjal yang rusak menyebabkan sel darah merah dalam tubuh menjadi rendah. Itulah sebabnya penderita penyakit ginjal ini juga akan mengalami masalah anemia. Dampak dari anemia ini adalah tubuh menjadi lemah, kelelahan, dan sejenisnya.

BACA JUGA:

3. Urin Berbusa

Mereka yang organ ginjalnya bermasalah bisa terlihat dari adanya kandungan busa dalam urine. Busa tersebut merupakan protein yang masuk dalam cairan urin.

Ginjal yang bermasalah dan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik untuk menyaring darah dapat menyebabkan kebocoran protein yang ada dalam darah ikut tercampur dengan pembuangan urin. Ini dampaknya urin jadi berbusa.

4. Pembengkakan pada Anggota Tubuh

Gejala penyakit ginjal yang cukup kronis bisa terlihat dari terjadinya pembengkakan di beberapa bagian anggota tubuh. Di antaranya wajah, mata, tungkai kaki, dan lainnya. Hal tersebut terjadi karena tumpukan natrium yang tidak bisa dibuang karena ginjal bermasalah.

Selain terjadinya pembengkakan, gejala lain juga bisa terjadi seperti kram otot. Kram ini terjadi karena cairan elektrolit yang ada pada tubuh tidak seimbang. Gangguan fungsi ginjal menyebabkan hal tersebut terjadi.

5. Gangguan Ringan Lainnya

Selain mengalami gejala-gejala di atas, penderita ginjal biasanya juga menjadi tidak selera makan atau nafsu makan menurun, mengalami sesak nafas dan sulit tidur. Perlu Anda ketahui jika gangguan yang terjadi tersebut bisa muncul dengan gejala yang berbeda-beda pada si penderita.

Tidak mutlak semuanya akan terjadi, bisa jadi hanya terindikasi beberapa gejala saja. Namun, Anda tetap harus respek dan peduli dengan kesehatan Anda. Segera melakukan pemeriksaan ke dokter sebelum gangguan ginjal menjadi lebih parah.