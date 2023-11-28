Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips agar Kamu Bisa Tidur Lebih Nyenyak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:23 WIB
5 Tips agar Kamu Bisa Tidur Lebih Nyenyak
Tidur agar lebih nyenyak. (Foto: Times now)
A
A
A

KUALITAS tidur yang baik tentu akan berdampak pada kesehatan tubuh. Pasalnya, tidur merupakan kunci agar tubuh bisa lebih segar dan sehat.

Karena itu, kualitas tidur itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kualitas tidur Anda buruk atau bahkan berkurang hingga berdampak bagi kesehatan.

Dilansir Mayo Clinic, jumlah tidur yang Anda butuhkan bergantung pada berbagai faktor, terutama usia Anda. Untuk dewasa sendiri, dianjurkan mencapai tujuh jam atau lebih dalam semalam.

Tak perlu khawatir, kualitas tidur yang baik tentu bisa Anda dapatkan dari kebiasaan kecil yang membantu tidur lebih nyenyak. Lalu bagaimana tips agar tidur lebih nyenyak?

jangan makan

1. Tidak Makan Sesaat Sebelum Tidur

Mungkin Anda berpikiran makan sebelum tidur bisa membuat tubuh lebih mengantuk hingga mendapatkan kualitas tidur yang baik. Faktanya, Anda dianjurkan tidak makan sesaat sebelum tidur demi tidur lebih nyenyak.

Ahli Nutrisi, Karishma Shah dilansir Hindustan Time, jika Anda makan sebelum tidur, kualitas tidur Anda pasti akan terpengaruh. Untuk itu, selesaikan makan malam 2-3 jam sebelum tidur untuk melancarkan pencernaan dan menghindari rasa tidak nyaman.

2. Mengonsumsi Makanan Bernutrisi

Kedua, coba biasakan untuk mengonsumsi makanan bernutrisi. Pilihlah makanan yang kaya nutrisi peningkat tidur seperti magnesium, misalnya kacang-kacangan dan melatonin seperti buah ceri.

Hindari pula memakan makanan pedas sebelum tidur agar menghindari rasa tak nyaman pada perut yang bisa menganggung kualitas tidur.

 BACA JUGA:

3. Batasi Minum Sebelum Tidur

Minum air putih yang cukup tentu baik untuk tubuh. Namun, Anda harus biasakan untuk membatasi minum sebelum tidur.

Pasalnya, itu akan membuat Anda sering ingin buang air dan mengganggu kualitas tidur. Batasi cairan mendekati waktu tidur untuk mencegah berjalan ke kamar mandi.

Halaman:
1 2
      
