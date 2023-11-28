6 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

BANYAK orang suka olahraga jalan kaki sebab merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan. Apalagi jalan kaki bisa dirasakan manfaatnya.

Meskipun suka mager, ada baiknya Anda mulai membiasakan diri untuk jalan kaki. Apalagi mager tidak baik bagi kesehatan, bisa meningkatkan berat badan dan risiko berbagai penyakit kardiovaskular.

Oleh karena itu sekarang saatnya untuk jalan kaki demi kesehatan. Apa saja sih manfaat jalan kaki dari laman Kemenkes RI,

1. Menurunkan tekanan darah tinggi

Jalan kaki bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah, kolesterol dan sirkulasi darah sehingga mencegah terjadinya penyakit jantung. Menurut Asosiasi Jantung Amerika, berjalan kaki sama efektifnya seperti berlari dalam hal pencegahan penyakit jantung dan stroke.

BACA JUGA:

2. Mencegah penyakit osteoporosis

Tubuh membutuhkan gerak badan dan memerlukan waktu paling kurang 15 menit terpapar matahari pagi agar terbebas dari ancaman osteoporosis. Hobi jalan kaki dapat mencegah terjadinya osteoporosis sehingga tulang tidak menjadi keropos, rapuh, dan rentan patah.

3. Menghilangkan sakit punggung

Berjalan kaki terbukti mendorong perbaikan sirkulasi darah di dalam struktur tulang belakang. Tak hanya itu, rutin jalan kaki juga bisa memperbaiki postur tubuh dan fleksibilitas yang vital bagi kesehatan tulang belakang.

BACA JUGA:

4. Memperbaiki pencernaan

Berjalan kaki 30 menit per hari juga bisa mengurangi risiko kanker usus di masa depan, tetapi juga memperbaiki pencernaan. Saat berjalan kaki badan bergerak ikut melancarkan peristaltik usus, sehingga buang air besar lebih tertib.

Kanker usus dicetuskan pula oleh tertahannya tinja lebih lama di saluran pencernaan. Studi lain juga menyebutkan peran berjalan kaki terhadap kemungkinan penurunan risiko terkena kanker payudara.