7 Manfaat Tidak Mengkonsumsi Gula bagi Tubuh

SETIDAKNYA terdapat 7 manfaat tidak mengkonsumsi gula bagi tubuh yang wajib diketahui demi menjaga kesehatan. Gula merupakan salah satu zat pemanis yang dapat ditemukan pada berbagai jenis makanan.

BACA JUGA:

Sayangnya, mengkonsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, mulai dari peningkatan risiko diabetes, obesitas, sakit kepala, hingga ketidakseimbangan hormon.

Dilansir dari Healthline, WHO telah memperingatkan agar masyarakat mengurangi asupan gula bebas menjadi kurang dari 10 persen dari kalori harian sejak 1989. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi jika tubuh kelebihan gula.

Karena kehadiran gula sudah sangat umum di sekitar manusia, lantas apa yang akan terjadi jika tubuh tidak mendapatkan asupan gula? Simak 7 manfaat tidak mengkonsumsi gula berikut yang dilansir dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023).

1. Suasana Hati Berubah Drastis

Dilansir dari Business Insider, gula merupakan salah satu bahan yang dpat melepaskan hormon dopamin dan serotonin dalam otak. Hormon inilah yang akan membuat seseorang merasa bahagia. Dengan kata lain, jika tubuh tidak mendapatkan asupan gula maka dapat menyebabkan suasana hati berubah drastis.

“Ketika Anda mulai mengurangi asupan gula, tubuh mulai merasakan hal ini, dan Anda mungkin merasa rewel atau mudah tersinggung, terutama dalam beberapa hari pertama,” kata Robert Glatter, MD seorang asisten profesor pengobatan darurat di Rumah Sakit Lenox Hill, Northwell Health.

2. Kulit Semakin Cerah

Gula merupakan salah satu penyebab peradangan pada kulit. Anda tentu sudah tidak asing dengan anggapan gula bisa menyebabkan jerawat. Hal ini ada benarnya.

Terlalu banyak mengkonsumsi gula olahan akan menyebabkan lonjakan insulin yang memicu peradangan pada kulit. Alhasil, elastisitas dan kolagennya menurun.

Sebaliknya, mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi gula olahan akan menyebabkan kulit wajah semakin cerah karena elastin dan kolagen yang meningkat.

3. Meningkatkan Kualitas Tidur

Glatter juga menyebutkan jika menghentikan mengkonsumsi gula akan menyebabkan tidur menjadi lebih nyenyak. Hal ini terjadi karena makanan dengan gula olahan dapat mengurangi derajat tidur gelombang lambat (SWS) yang bisa menyebabkan fase mimpi.

Sehingga frekuensi tidur akan lebih berkualitas karena Anda akan terhindar dari terbangun di malam hari.

4. Menurunkan Berat Badan

Mengurangi konsumsi gula olahan berperan penting dalam menurunkan berat badan. Pasalnya, penyimpanan lemak akan berkurang secara perlahan. Namun, hal ini membutuhkan waktu cukup lama.

“Saat Anda mengurangi atau menghilangkan gula, penyimpanan lemak akan berkurang secara perlahan, dan berat badan Anda akan turun. Namun, hal ini membutuhkan waktu, dan efeknya biasanya dimulai dalam satu hingga dua minggu,” jelas Glatter.

5. Tidak Mudah Sakit

Dilansir dari Obynal, gula terlalu tinggi dalam tubuh akan menyebabkan sistem kekebalan rusak. Sebaliknya, jika Anda berhenti mengkonsumsi gula maka sistem kekebalan tubuh akan semakin baik. Alhasil, Anda jadi tidak mudah sakit.