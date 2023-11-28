Cara Menurunkan Kolesterol dengan Jahe

MARI pahami cara menurunkan kolesterol dengan jahe yang khasiatnya sudah dikenal luas sangat ampuh.

Tanaman jahe tentu sudah dikenal baik khususnya oleh masyarakat Indonesia. Karena rempah satu ini termasuk bumbu dapur andalan sekaligus merupakan salah satu obat herbal terbaik untuk kesehatan.

Nutrisi yang terkandung di dalam jahe sangat beragam. Tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga baik untuk psikis. Jahe bisa dikonsumsi dalam beragam bentuk. Bisa sebagai minuman ataupun ditambahkan dalam masakan karena membuat wangi dan menyedapkan.

Sehingga tidak heran bila jahe juga kerap digunakan dalam pengobatan alternatif atau herbal. Jahe bisa berkhasiat mengobati sakit kepala, mual, muntah, mabuk perjalanan, dan radang sendi.

Tidak hanya itu, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), jahe juga dipercaya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh.

Dalam beberapa riset menunjukkan bahwa jahe terbukti bisa menurunkan kolesterol dalam tubuh.

Disebutkan jahe bekerja menurunkan kolesterol jahat dengan mengaktifkan enzim yang meningkatkan penggunaan kolesterol dalam tubuh.

Dalam penelitian tersebut, peneliti membuat dua kelompok dan memberikan satu kelompok 3 gram jahe dan dikonsumsi setiap hari selama 45 hari.

Kelompok lainnya diberikan kapsul laktosa dan mengonsumsinya secara rutin dalam rentang waktu yang sama.

Hasilnya, kedua kelompok tersebut sama-sama mengalami penurunan kolesterol total. Namun, kelompok jahe mengalami perubahan kadar kolesterol secara signifikan.

Sejatinya terdapat berbagai resep rebusan minuman segar dari bahan jahe yang ampuh membantu turunkan kadar kolesterol tinggi.