Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peneliti Sebut Wolbachia Aman untuk Jangka Panjang, Siap untuk Diperluas

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:00 WIB
Peneliti Sebut Wolbachia Aman untuk Jangka Panjang, Siap untuk Diperluas
Nyamuk Wolbachia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ENTOMOLOG Institut Pertanian Bogor, Prof. Damayanti Buchori menjelaskan bahwa penggunaan bakteri Wolbachia untuk menekan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dipastikan aman.

Namun mengingat upaya ini terbilang baru, maka diperlukan uji analisis risiko untuk mengetahui efektivitas dan dampak jangka panjang dari penerapan nyamuk berwolbachia terhadap manusia, hewan maupun lingkungan.

Selama proses analisis risiko, para peneliti mendiskusikan potensi-potensi apa saja yang kemungkinan terjadi jika dilakukan jangka panjang. Sehingga adapun yang menjadi fokus diskusi dalam menekan penurunan DBD ini yaitu risiko pada lingkungan, sosio kultural dan ekonomi, manajemen nyamuk dan public health.

Nyamuk Wolbachia

“Pertama yang diidentifikasi adalah bahayanya. Bahaya apa yang akan terjadi di masa depan, dan itu kita identifikasi ada 56 bahaya. Kita juga tentukan waktunya. Akhirnya kita sepakat untuk memprediksi bahayanya dalam waktu 30 tahun kedepan seperti apa,” kata Prof Damayanti, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia beberapa waktu lalu.

Hasilnya menakjubkan, penerapan teknologi nyamuk berwolbachia yang dianggap dapat menurunkan penyakit DBD di Indonesia aman dilakukan, dan bahkan bisa dilakukan dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Karena risikonya dapat diabaikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/487/3054158/mengenal-west-nile-virus-mematikan-akibat-gigitan-nyamuk-eWUEz2rwJE.jpg
Mengenal West Nile, Virus Mematikan Akibat Gigitan Nyamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/483/2957320/4-manfaat-telur-nyamuk-wolbachia-mencegah-dbd-MMkKZBBZxm.jpg
4 Manfaat Telur Nyamuk Wolbachia, Salah Satunya Cegah Penularan DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/487/2955879/nyamuk-susah-mati-meski-sudah-disemprot-insektisida-ini-alasannya-EvpPJhoYtm.jpg
Nyamuk Susah Mati Meski Sudah Disemprot Insektisida? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/481/2927296/apakah-gigitan-nyamuk-aedes-aegypti-berwolbachia-dapat-sebabkan-dbd-ini-penjelasannya-xOnuWJkCqq.jpg
Apakah Gigitan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia dapat Sebabkan DBD? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926681/manfaat-inovasi-wolbachia-mampu-pangkas-biaya-penanganan-dbd-hingga-rp9-miliar-3sTXH0ewas.jpg
Manfaat Inovasi Wolbachia, Mampu Pangkas Biaya Penanganan DBD hingga Rp9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926637/penyebaran-nyamuk-wolbchia-tertunda-di-bali-begini-respon-kemenkes-6XJgocbk3Q.jpg
Penyebaran Nyamuk Wolbchia Tertunda di Bali, Begini Respon Kemenkes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement