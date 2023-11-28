Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Bakteri Mycoplasma, Penyebab Pneumonia Misterius pada Anak di China

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |23:01 WIB
Mengenal Bakteri Mycoplasma, Penyebab Pneumonia Misterius pada Anak di China
Penyebab pneumonia misterius di China. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS penyakit pernapasan pada anak di China terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Bakteri mycoplasma diketahui sebagai penyebabnya.

Bakteri mycoplasma sendiri adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan yang dapat disembuhkan oleh kebanyakan orang tanpa antibiotik. Namun, paparan bakteri mycoplasma terkadang dapat menyebabkan infeksi paru-paru yang lebih serius, yang dapat menyebabkan pasien perlu mendapatkan perawatan intensif.

"Bakteri ini juga merupakan penyebab dari pneumonia atipikal atau 'walking' pneumonia," kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), dikutip dari Business Insider, Selasa (28/11/2023).

Pneumonia adalah penyakit yang menyebabkan saluran udara membengkak, kantung udara di paru-paru terisi lendir dan cairan lain, serta menyebabkan pasien demam tinggi dan batuk berlendir.

Namun, jika diklasifikasikan sebagai penyakit atipikal, pasien mungkin merasa cukup sehat untuk berjalan-jalan dan melakukan tugas sehari-hari dan tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit pneumonia atipikal.

Pneumonia

"Mereka mungkin merasa hanya sedang sakit pilek atau flu tapi lebih parah dari biasanya, dan gejala meliputi sakit tenggorokan, kelelahan, nyeri atau ketidaknyamanan dada, demam ringan, batuk, bersin, dan sakit kepala," kata pusat medis.

Bagaimana bakteri mycoplasma menyebar dari satu orang ke orang lain?

Bakteri mycoplasma menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin dan melepaskan tetesan kecil yang mengandung bakteri ke udara. CDC mengungkapkan, orang bisa tertular mycoplasma jika mereka menghirup tetesan tersebut.

Mereka yang berusia di bawah dua tahun, di atas 65 tahun, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah kelompok rentan terkena pneumonia akibat bakteri mycoplasma.

Sementara itu, kondisi di China telah disorot Badan Kesehatan Dunia (WHO). Mereka mencatat tren kenaikan kasus penyakit pernapasan pada anak di China dimulai sejak Oktober 2023. Lalu, lonjakan drastis terjadi pada 13 November.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/483/3143354/ac_dan_kipas_angin_yang_kotor_bisa_picu_pneumonia_pada_anak_kok_bisa-UlKQ_large.jpg
AC dan Kipas Angin yang Kotor Bisa Picu Pneumonia pada Anak, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3141083/kemenkes-8Sox_large.jpg
99 Jemaah Haji Terserang Pneumonia, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Pencegahan dan Penanganan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132545/5_riwayat_penyakit_paus_fransiskus_sebelum_wafat_masalah_usus_hingga_osteoporosis-eLrU_large.jpg
5 Riwayat Penyakit Paus Fransiskus Sebelum Wafat, Masalah Usus hingga Osteoporosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/487/3132543/paus_fransiskus_meninggal_dunia_ini_6_komplikasi_akibat_pneumonia_ganda_yang_dideritanya-ligX_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Ini 6 Komplikasi Akibat Pneumonia Ganda yang Dideritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088824/mitos_atau_fakta_paparan_kipas_angin_bisa_picu_pneumonia-euaS_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Bisa Picu Pneumonia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088918/pneumonia-KTt6_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Penyebab Pneumonia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement