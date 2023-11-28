Bayi Ajaib Ini Berhasil Selamat Usai Tertimpa Bangunan di Gaza Selama 37 Hari

KEAJAIBAN terjadi di Gaza, Palestina. Seorang bayi dinyatakan selamat usai tertiban reruntuhan imbas serangan Israel selama 37 hari.

Dilansir Gulf Today, Selasa (28/11/2023), bayi yang lahir pada hari-hari pertama perang berhasil diselamatkan hidup-hidup dari reruntuhan rumah yang dibom Israel. Anak yang disebut sebagai bayi ajaib ini ditarik keluar oleh petugas penyelamat setelah 37 hari.

Nooh Al Shaghnobi, seorang anggota pertahanan sipil dan fotografer membagikan video tersebut di sosial media. Nooh mengatakan orang-orang yakin bayi tersebut sudah wafat mengingat dia tertimpa reruntuhan selama satu bulan lebih.

“Lahir pada hari-hari pertama perang Gaza, ibu dan ayahnya adalah martir. Dia dilahirkan kembali ketika keluar dari reruntuhan setelah semua orang mengatakan dia sudah mati,” kata Nooh.

Sementara itu, video penyelamatan bayi tersebut pun terlihat di akun Twitter, @gazanotice. Tampak bayi tersebut selamat dan membuka matanya. Para penyelemat pun ikut bahagia dan langsung menggendong bayi tersebut.

“Kami berpegang teguh pada harapan dan setelah tiga jam bekerja dia dibawa keluar dengan pemeliharaan Tuhan dan dengan rahmat-Nya,” tutur Nooh.

Momen penyelamatan bayi ajaib yang selamat dari reruntuhan ini mengundang komentar para netizen. Netizen ikut bersyukur sekaligus takjub dengan keajaiban yang nyata di tengah ketakutan di Gaza.