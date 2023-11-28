Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bayi Ajaib Ini Berhasil Selamat Usai Tertimpa Bangunan di Gaza Selama 37 Hari

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:00 WIB
Bayi Ajaib Ini Berhasil Selamat Usai Tertimpa Bangunan di Gaza Selama 37 Hari
Bayi ajaib berhasil diselamatkan usai 37 hari tertimbun di reruntuhan. (Foto: Gulftoday)
A
A
A

KEAJAIBAN terjadi di Gaza, Palestina. Seorang bayi dinyatakan selamat usai tertiban reruntuhan imbas serangan Israel selama 37 hari.

Dilansir Gulf Today, Selasa (28/11/2023), bayi yang lahir pada hari-hari pertama perang berhasil diselamatkan hidup-hidup dari reruntuhan rumah yang dibom Israel. Anak yang disebut sebagai bayi ajaib ini ditarik keluar oleh petugas penyelamat setelah 37 hari.

Nooh Al Shaghnobi, seorang anggota pertahanan sipil dan fotografer membagikan video tersebut di sosial media. Nooh mengatakan orang-orang yakin bayi tersebut sudah wafat mengingat dia tertimpa reruntuhan selama satu bulan lebih.

“Lahir pada hari-hari pertama perang Gaza, ibu dan ayahnya adalah martir. Dia dilahirkan kembali ketika keluar dari reruntuhan setelah semua orang mengatakan dia sudah mati,” kata Nooh.

Bayi Ajaib

Sementara itu, video penyelamatan bayi tersebut pun terlihat di akun Twitter, @gazanotice. Tampak bayi tersebut selamat dan membuka matanya. Para penyelemat pun ikut bahagia dan langsung menggendong bayi tersebut.

“Kami berpegang teguh pada harapan dan setelah tiga jam bekerja dia dibawa keluar dengan pemeliharaan Tuhan dan dengan rahmat-Nya,” tutur Nooh.

Momen penyelamatan bayi ajaib yang selamat dari reruntuhan ini mengundang komentar para netizen. Netizen ikut bersyukur sekaligus takjub dengan keajaiban yang nyata di tengah ketakutan di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement