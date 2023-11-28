Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter: Tak Semua Demam Butuh Antibiotik

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:48 WIB
Dokter: Tak Semua Demam Butuh Antibiotik
Anak demam. (Foto: Parents)
A
A
A

PAKAR kesehatan anak dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dr Mulya Rahma Karyanti, SpA(K), M.Sc mengatakan, tak semua demam butuh antibiotik karena sebagian besar penyebab seperti radang tenggorokan sebanyak 80 persen karena virus.

Namun jika anak tak kunjung sembuh demamnya setelah tiga hari maka sebaiknya dibawa ke dokter. Nantinya, dokter mungkin akan meminta pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah untuk melihat jumlah leukosit atau sel darah putih. Apabila jumlahnya naik menjadi di atas 15 ribu maka kemungkinan penyakit disebabkan bakteri sehingga memerlukan antibiotik.

 anak demam

"Tanda-tanda yang perlu diawasi adalah kalau memang demam, batuk, pilek ingus sudah mulai hijau hati-hati takutnya ada infeksi bakteri, atau dari BAB berdarah, ada lendir, kemungkinan besar ke arah bakteri," tutur dia.

 BACA JUGA:

Sementara apabila demam disebabkan virus, biasanya ditandai wajah pasien yang mendadak memerah. Kondisi ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya.

Dia mengatakan, khususnya pada anak berusia di bawah tiga tahun atau bayi, kondisi demam tinggi ada kekhawatiran akibat bakteri yang berat sehingga harus dicari penyebabnya tanpa harus menunggu tiga hari. Karyanti sekali lagi mengingatkan, apabila penyebab penyakit karena bakteri, maka dokter akan meresepkan antibiotik.

Dikutip dari Antara, antibiotik berbeda dengan obat over the counter (OTC) atau obat yang bisa dibeli tanpa resep misalnya penurun panas atau batuk berlendir. Obat ini bisa diberikan untuk semua kelompok umur dan jenisnya berbeda sesuai dengan penyakitnya.

 BACA JUGA:

"Ada berbagai jenis antibiotik misalnya khusus saluran pernapasan atas, infeksi saluran kencing, saluran cerna, memang ada kekhususan karena pola kumannya beda-beda," kata dr Karyanti.

Halaman:
1 2
      
