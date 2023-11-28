Pneumonia Misterius China Serang Anak-Anak, Masyarakat Diminta Waspada

PERALIHAN musim kemarau ke musim penghujan tampaknya sudah mulai terasa pada beberapa waktu terakhir. Untuk itu, menjaga imunitas agar tetap sehat serta tidak menurun diperlukan beberapa faktor untuk mengantisipasinya, terlebih saat ini adanya kasus pneumonia di China, masyarakat di Indonesia juga dihimbau untuk waspada terhadap penyakit tersebut.

Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Ngabila Salama menjelaskan virus tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya virus seperti adenovirus, RSV, rinovirus, influenzae, parainfluenzae, Covid-19, dan mycoplasma. Maka dari itu, Ngabila pun memberikan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat.

“Pencegahan perlu digalakan dengan dua cara yaitu perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dikencangkan dan imunisasi rutin lengkap pada anak,” kata Ngabila kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat maka masyrakat bisa menggunakan masker ketika berada di keramaian, terutama ketika sedang sakit, rajin mencuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabut.

Sedangkan untuk imunisasi rutin lengkap pada anak yaitu setidaknya terdapat 15 imunisasi gratis dari pemerintah, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang mana sudah disediakan juga vaksin Covid-19 pada usia 18 tahun ke atas secara gratis di Puskesmas dan RSUD terdekat.

“Anjuran vaksin influenza yang berbayar dan dilakukan secara mandiri juga perlu dilakukan mulai dari usia enam bulan ke atas, terutama juga untuk kelompok rentan (Balita, lansia, ibu menyusui, ibu hamil, dan tenaga kesehatan),” ucapnya.