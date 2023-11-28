Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hobi Makanan Manis Picu Sugar Craving, Apa Itu?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:16 WIB
Hobi Makanan Manis Picu Sugar Craving, Apa Itu?
Makanan manis. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HOBI konsumsi makanan manis tampaknya dialami oleh banyak orang. Padahal terlalu sering konsumsi makanan manis tidak baik bagi kesehatan tubuh.

Terlalu banyak konsumsi makanan dan minuman manis menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Diabetes merupakan salah satunya.

 makanan manis

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan, kecanduan makanan manis dapat menyebabkan seseorang terserang sugar craving, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki keinginan berlebih untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gula.

 BACA JUGA:

“Nah dampaknya sendiri itu bisa bikin emosi gak stabil, sulit berkonsentrasi, hiperaktif, dan juga meningkatkan berbagai risiko penyakit seperti obesitas, diabetes melitus, sakit jantung, bahkan kanker,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Tentunya hal itu terjadi diakibatkan gaya hidup yang tidak stabil atau kurang baik, karena dari konsumsi makan makanan manis tersebut. Ketika seseorang mengonsumsi makan makanan manis, dan tubuh kekurangan kalori maka ia akan mencari sumber energi yang lain.

 BACA JUGA:

Akan tetapi, tidak hanya makan makanan manis yang perlu diwaspadai, untuk Anda yang sering mengonsumsi makanan cepat saji pun perlu untuk mengontrol atau mengurangi makanan tersebut. Kenapa? Karena pada makanan cepat saji mengandung sodium, dan sodium itu bisa menjadi pemicu tubuh memberikan respon ingin makan makanan manis.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
