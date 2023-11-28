Apa Itu Liposuction, Sedot Lemak yang Dilakukan Nanie Darham Sebelum Meninggal

MENINGGALNYA artis cantik Nanie Darham, salah satu pemain Air Terjun Pengantin usai melakukan operasi sedot lemak jadi perhatian masyarakat. Dalam kasusnya diduga ada malpraktik. Keluarga Nanie pun tidak terima dan minta polisi menyelidikanya.

Nanie disebut melakukan prosedur sedot lemak liposuction milik Dokter berinisial D di sebuah klinik.

Dokter D tersebut menjelaskan kepada Nanie bahwa prosedur liposuction tersebut merupakan tindakan sedot lemak tanpa resiko karena disebut sebagai operasi ringan, biasa dan bisa dilakukan dengan bius lokal.

Lalu apa itu sedot lemak liposuction dan apa saja efek sampingnya?

Sedot lemak liposuction merupakan tindakan operasi atau pembedahan untuk menghilangkan lemak berlebih pada bagian tubuh tertentu, seperti di area lengan, perut, pinggul, bokong, dan paha.

Pada sedot lemak jenis ini, umumnya pasien akan disuntikkan obat bius total dan memerlukan sayatan lebih besar dengan proses yang berlangsung selama 1-3 jam.

Setelah penghancuran lemak selesai dilakukan, sisa lemak tersebut akan disedot keluar tubuh melalui kanula dan alat penyedot lemak.

Hasil penyedotan lemak dengan metode liposuction bisa saja membuat kulit terlihat kendur akibat hilangnya lemak di area tersebut sehingga memungkinkan untuk diberi perawatan lanjutan.

Selain itu, pasien sedot lemak akan diminta mengenakan pakaian kompresi (korset) selama 2 bulan untuk menjaga bentuk tubuh pasca-operasi.

Sedot lemak liposuction terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu:

Sedot lemak tumescent (tumescent liposuction)

Sedot lemak ultrasound (ultrasound-assisted liposuction)

Sedot lemak laser (laser-assisted liposuction).

Sedot lemak liposuction memiliki beberapa efek samping seperti:

1. Kulit tidak merata

Bahaya atau efek samping dari liposuction yang pertama yakni kulit tidak merata pasca pembedahan.

Kulit tidak rata atau tampak bergelombang diakibatkan prosedur sedot lemak yang tidak merata. Elastisitas kulit juga semakin buruk dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama.

2. Infeksi

Prosedur sedot lemak memang bisa membuat tubuh menjadi lebih ideal, namun metode ini bukanlah satu-satunya cara utama untuk menurunkan berat badan. Utamakan pola hidup sehat seperti olahraga rutin, cukup istirahat, konsumsi makanan rendah lemak dan kalori.