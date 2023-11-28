5 Spot Terbaik Menikmati Sunset di Yogyakarta, Paling Cocok buat Anak Senja!

YOGYAKARTA ialah destinasi yang populer akan keindahan alamnya, termasuk panorama matahari terbenamnya alias sunset.

Banyak lokasi yang bisa dikunjungi untuk menikmati sunset di Yogyakarta. Tentunya bakal menghadirkan kecantikan yang tak pernah gagal memukau pelancong.

Di beberapa spot ini, pengunjung dapat bersantai sambil menikmati waktu bersama teman atau pasangan, sambil mencari momen indah untuk diabadikan dalam foto-foto yang mempercantik feed Instagram.

Para pelancong tentunya akan disuguhi kecantikan senja yang luar biasa di beberapa lokasi menarik di sekitar Kota Pelajar.

Berikut Okezone rangkumkan lima spot terbaik menikmati sunset di Yogyakarta;

1. Candi Ratu Boko

Di tempat ini Anda bisa melihat matahari di langit yang menguning perlahan menghilang tenggelam. Candi Ratu Boko terletak sekitar 3 kilometer ke arah selatan dari Kompleks Candi Prambanan.

(Foto: dok. pribadi/Setiawan Budi Utomo)

Lokasinya berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar ± 195,97 meter di atas permukaan laut. Dengan letaknya yang terpencil di atas bukit, kompleks ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan serta suasana yang memikat bagi pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam dan sejarah yang tersimpan di situs tersebut.

Lokasi Candi berada di Jalan Raya Piyungan - Prambanan No.2, Gatak, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Harga tiket masuk pengunjung dewasa (usia lebih dari 10 tahun) yakni Rp40.000, tiket pengunjung anak-anak (usia 3-10 tahun) sebesar Rp 20.000. Tiket dapat dipesan melalui situs https://borobudurpark.com/.

2. Bukit Paralayang Watugupit

Bukit Paralayang Watupugit, saat ini, memiliki sejumlah area yang menghadap langsung ke pantai, menjadikan pemandangan pantai sebagai daya tarik utama di lokasi wisata ini.

Salah satu daya tarik yang paling mencolok bagi para wisatawan adalah keindahan matahari terbit dan terbenam di pantai ini.

Baik sunrise maupun sunset, keduanya menjadi pemandangan yang paling menarik perhatian para pengunjung yang datang ke sini.

(Foto: dok. pribadi/Fahmi Husein)

Selain menikmati keindahan alam, anda juga bisa mencoba berbagai kegiatan menarik seperti paralayang dari bukit ini.

Biaya untuk mencoba fasilitas paralayang juga sangat terjangkau, berkisar antara Rp350-Rp400 ribu.

Lokasinya berada di Dusun Watugupit, Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Untuk harga tiket masuk Bukit Paralayang yakni Rp5.000 dan harga tiket masuk Pantai Parangtritis hanya Rp10.000 per orang.