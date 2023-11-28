Intip Keunikan Museum Militer Nasional di Belanda, Tampilkan Sejarah Indonesia

BELANDA salah satu negara Eropa yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia. Mereka berkunjung ke Belanda untuk kepentingan wisata, pendidikan, penelitian, bisnis, hingga mengunjungi kerabatnya yang menetap di sana.

Belanda memang pernah lama menduduki Indonesia. Dari itu ada sejumlah orang-orang dari Nusantara yang kemudian pindah ke Belanda.

Namun jika Anda berkesempatan datang ke Belanda, ada satu tempat yang tidak boleh dilewatkan. Nama tempatnya adalah Nationaal Militair Museum atau Museum Militer Nasional di Soest.

Soest dikenal sebagai wilayah dimana markas Angkata Udara Belanda berada. Jadi tidak heran kota yang jaraknya 296 kilometer dari Bandara Schiphol, Amsterdam itu memiliki sebuah museum yang kuat dengan nuansa militer khususnya angkatan udara Belanda yakni Nationaal Militair Museum.