Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Rekomendasi Tempat Berburu Pernak-Pernik Natal 2023 di Jakarta, Harganya Terjangkau!

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:01 WIB
7 Rekomendasi Tempat Berburu Pernak-Pernik Natal 2023 di Jakarta, Harganya Terjangkau!
Penjualan pernak-pernik Natal di Jakarta. (Foto: ANTARA)
A
A
A

PERAYAAN Natal biasanya selalu dimeriahkan dengan berbagai pernak-pernik warna-warni dan ornamen cantik berkilau. Buat yang di Jakarta dan sekitarnya, ada sejumlah tempat yang bisa didatangi buat berburu aneka pernak-pernik Natal.

Menjelang perayaan Natal tak lengkap lengkap rasanya jika tidak mempersiapkan segala ornamen dan pernak-pernik untuk menciptakan suasana hangat, penuh kegembiraan.

Berburu pernak-pernik bukan hanya sekadar kegiatan rutin bagi mereka yang merayakan Natal, melainkan sebuah aktivitas yang menarik untuk dilakukan.

Menemukan toko-toko yang menawarkan pernak-pernik dengan harga yang terjangkau pun menjadi bagian tak terpisahkan dari keseruan menyambut perayaan ini.

 BACA JUGA:

Berikut 5 rekomendasi tempat berburu pernak-pernik Natal di Jakarta :

1. Pasar Asemka

Terletak di Jalan Asemka, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Pasar Asemka menjual beragam aksesoris Natal, mulai dari pohon cemara, ornamen, lampu-lampu hias, hingga pernak-pernik. Harganya terjangkau. Pasar Asemka buka setiap hari dari pukul 08.00 sampai 18.00 WIB.

 Ilustrasi

Ilustrasi pohon Natal

2. Mangga Dua Mall

Mangga Dua Mall buakn hanya terkenal sebagai pusat perbelanjaan berbagai barang elektronik. Mal yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini juga sangat recomended untuk berburu kebutuhan dekorasi Natal yang lengkap.

 BACA JUGA:

Anda akan menemukan banyak aksesoris Natal berupa lonceng, boneka Santa Claus, pohon cemara, dan aneka pernak-pernik lainnya dengan harga bervariasi. Mal Mangga Dua buka tiap hari dari pukul 10.00 sa 18.00 WIB.

3. Pasar Tanah Abang

Pasar Tanah Abang adalah pusat perbelanjaan tradisional yang lengkap. Sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang juga lokasi yang pas buat berburu beragam pernak-pernik Natal, lho. Bisa dibeli dalam jumlah kecil atau banyak. Harganya juga terjangkau untuk semua kalangan.

 Ilustrasi

Ilustrasi aksesoris Natal

Pasar Tanah Abang buka setiap hari dari pukul 06.00–16.00 WIB.

 BACA JUGA:

4. ACE Hardware

Merupakan salah satu grosir perangkat keras yang populer di Indonesia, toko ini juga menyediakan printilan untuk Natal, seperti pohon cemara, ornamen berkilau, lampu-lampu natal, dan masih banyak lagi.

Harganya juga bervariatif, dan terletak di beberapa mal besar seperti Grand Indonesia, Mal Pondok Indah, dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement