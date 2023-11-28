4 Daerah Tersepi di Jember, Nomor 3 Dikenal sebagai Destinasi Wisata Adat

KABUPATEN Jember memiliki luas wilayahnya mencapai 3.293,34 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 2.584.233 jiwa.

Jember di Jawa Timur terdiri 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa. Dari banyaknya wilayah Kabupaten ini, terdapat 4 daerah dengan penduduk tersepi.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan daerah tersepi yaitu jumlah penduduk yang paling sedikit yang menghuni di Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 daerah tersepi di Kabupaten Jember.

