Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah 5 Daerah Tersepi di Wonogiri, Paling Cocok buat Menenangkan Diri

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:30 WIB
Inilah 5 Daerah Tersepi di Wonogiri, Paling Cocok buat Menenangkan Diri
Wilayah Kecamatan Karangtengah, Wonogiri, Jawa Tengah (Foto: kec.karangtengah.wonogirikab.go.id)
A
A
A

SETIDAKNYA ada lima daerah tersepi di Wonogiri, Jawa Tengah. Sekadar informasi, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 1.822,37 km persegi dengan populasi mencapai 1.057.087 jiwa.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan bibir Pantai Selatan, bagian barat terdapat Gunung Kidul Yogyakarta, dan timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Pacitan, dan Ponorogo.

Wonogiri sendiri merupakan kabupaten dengan populasi tidak terlalu padat di Jawa Tengah. Masih banyak wilayah dengan populasi masyarakat rendah di daerah ini.

Berikut adalah 5 daerah tersepi di Wonogiri menghimpun data dari Badan Pusat Statistis (BPS);

Karang Tengah, Wonogiri

Kecamatan Karangtengah (Foto: Pemkab Wonogiri)

5. Karangtengah

Kecamatan Karang tengah memiliki populasi penduduk sekitar 23.664 jiwa tahun 2022. Karangtengah merupakan salah satu daerah dengan populasi terendah di Wonogiri. Wilayah administrasi terdiri dari 5 desa, 70 RW dan 166 RT dengan luas wilayah mencapai 89,72 km persegi.

4. Puhpelem

Kecamatan Puhpelem juga termasuk daerah tersepi di Wonogiri. Populasi masyarakatnya mencapai 21.393 jiwa di tahun 2022 yang menempati 5 desa dalam 1 kelurahan. Sementara, luas wilayah Kecamatan Puhpelem sekitar 32,31 km persegi.

Kecamatan Puhpelem

Kecamatan Puhpelem (Foto: Pemkab Wonogiri)

3. Giritontro

Berikutnya adalah Kecamatan Ngadirojo merupakan kecamatan dengan luas wilayah 56,24 km persegi.

Meski wilayahnya cukup besar, populasi penduduknya hanya 20.505 jiwa di tahun 2022. Kecamatan Ngadirojo sendiri terdiri dari 5 desa, 2 kelurahan, 58 WR dan 166 RT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement