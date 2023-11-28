Inilah 5 Daerah Tersepi di Wonogiri, Paling Cocok buat Menenangkan Diri

SETIDAKNYA ada lima daerah tersepi di Wonogiri, Jawa Tengah. Sekadar informasi, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 1.822,37 km persegi dengan populasi mencapai 1.057.087 jiwa.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan bibir Pantai Selatan, bagian barat terdapat Gunung Kidul Yogyakarta, dan timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Pacitan, dan Ponorogo.

Wonogiri sendiri merupakan kabupaten dengan populasi tidak terlalu padat di Jawa Tengah. Masih banyak wilayah dengan populasi masyarakat rendah di daerah ini.

Berikut adalah 5 daerah tersepi di Wonogiri menghimpun data dari Badan Pusat Statistis (BPS);

5. Karangtengah

Kecamatan Karang tengah memiliki populasi penduduk sekitar 23.664 jiwa tahun 2022. Karangtengah merupakan salah satu daerah dengan populasi terendah di Wonogiri. Wilayah administrasi terdiri dari 5 desa, 70 RW dan 166 RT dengan luas wilayah mencapai 89,72 km persegi.

4. Puhpelem

Kecamatan Puhpelem juga termasuk daerah tersepi di Wonogiri. Populasi masyarakatnya mencapai 21.393 jiwa di tahun 2022 yang menempati 5 desa dalam 1 kelurahan. Sementara, luas wilayah Kecamatan Puhpelem sekitar 32,31 km persegi.

3. Giritontro

Berikutnya adalah Kecamatan Ngadirojo merupakan kecamatan dengan luas wilayah 56,24 km persegi.

Meski wilayahnya cukup besar, populasi penduduknya hanya 20.505 jiwa di tahun 2022. Kecamatan Ngadirojo sendiri terdiri dari 5 desa, 2 kelurahan, 58 WR dan 166 RT.