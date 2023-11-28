Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Toraja hingga Larantuka, Inilah 5 Kota di Indonesia Destinasi Ideal Rayakan Natal 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:02 WIB
Toraja hingga Larantuka, Inilah 5 Kota di Indonesia Destinasi Ideal Rayakan Natal 2023
Ilustrasi Natal (Foto: Pexels)
SEJUMLAH kota di Indonesia, berikut ini tidak hanya cocok disambangi sebagai tempat liburan, namun sangat ideal dijadikan sebagai destinasi tempat merayakan Natal 2023.

Tak dipungkiri jika terdapat berbagai cara untuk merayakan hari Natal, misalnya menghabiskan waktu bersama dengan teman atau keluarga hingga mengunjungi beberapa kota di Indonesia.

Berikut Okezone rangkumkan lima kota yang dapat menyuguhkan suasana Natal cukup khidmat bagi umat kristiani pada perayaan Natal 2023 mendatang;

1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat wisata budaya, tetapi juga menawarkan perayaan Natal yang kaya akan elemen budaya Jawa. Pagelaran seni, pertunjukan wayang kulit, dan dekorasi khas Jawa turut memeriahkan suasana Natal di kota ini.

Tugu Jogja, Yogyakarta

Tugu Jogja (Foto: dok. Alfian Massagony)

Salah satu tempat yang tepay untuk merayakan Natal di Yogyakarta adalah Gua Maria Sedangsono. Tempat ini menjadi salah satu destinasi ziarah dan meditasi yang ramai dikunjungi para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

2. Toraja, Sulawesi Selatan

Di Toraja, para umat kristiani punya tradisi Lovely Desember. Ciri khas dari perayaan ini adalah dengan pemotongan kerbau belang serta mengarak babi sebagai simbol tiga dimensi kehidupan.

Bagaimana, terdengar sangat asyik bukan? Menghabiskan Natal pada destinasi-destinasi di atas tentunya tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi Anda atau para wisatawan yang datang berkunjung.

Patung Yesus di Tana Toraja

Patung Yesus di Toraja (Foto: dok. Samuel Lamba')

3. Manado, Sulawesi Utara

Semarak dan suasana Natal di Kota Manado sudah terasa di awal bulan Desember. Manado adalah pilihan yang tepat untuk merayakan suasana Natal yang berbeda bersama dengan penduduk setempat.

Adapun salah satu tradisi masyarakat Manado yang masih ada saat Hari Natal tiba hingga kini adalah tradisi 'Taon Kunci'. Di mana dalam tradisi ini masyarakat akan melakukan parade keliling kampung dengan menggunakan kostum yang menggambarkan hari Natal.

Parade ini bertujuan untuk menghibur para penonton dan sebagai bentuk suka cita dengan datangnya Hari Natal.

