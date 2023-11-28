4 Fakta TN Ujung Kulon, Habitat Badak Bercula Satu yang Resmi Jadi Geopark Nasional

TAMAN Nasional (TN) Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai habitat dari fauna endemik yakni badak bercula satu.

Berada di bagian paling barat dari pulau Jawa, TN Ujung Kulon kini dinyatakan sebagai Geopark Nasional.

Penetapan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM RI Nomor: 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Ujung Kulon pada 10 November 2023.

Bagi Anda yang belum mengetahui seluk beluk Taman Nasional Ujung Kulon, berikut Okezone sajikan empat fakta menariknya;

1. Lokasi TN Ujung Kulon

Secara administratif, Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten.

(Foto: dok. pribadi/Dery Saptala)

2. Diperkenalkan pakar botani Jerman

Kawasan Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Botani Jerman, F. Junghun pada Tahun 1846, ketika tengah mengumpulkan tumbuhan tropis.

Pada masa itu, kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah dikenal oleh para peneliti. TN Ujung Kulon memiliki luas mencapai 122.955 hektare yang terdiri dari 78.619 hektar kawasan darat serta 44.337 hektare kawasan perairan.

Dengan kekayaan flora dan fauna di TNUK ini pun akhirnya berhasil membuat Komisi Warisan Dunia UNESCO resmi menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada pada 1 Februari 1992.

3. Aktivitas seru di TN Ujung Kulon

Disamping pesona lanskap alamnya yang menawan, Anda juga akan dimanjakan dengan lembutnya pasir pantai pulau Peucang.

Di pulau ini Anda bisa menikmati suasana tenang dari suara deburan ombak, dan pemandangan hijau dari hutan di sekitarnya. Jika Anda suka snorkeling atau diving, tempat ini sangat cocok untuk jadi tujuan Anda.

Jika ingin merasakan sensasi petualangan yang lebih nyata, wisatawan juga dapat berjelajah menyaksikan kehidupan satwa liar seperti rusa, banteng, bahkan monyet ekor panjang.