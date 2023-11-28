Viral! Pengantin Pria Tendang Istrinya di Pelaminan Usai Ketahuan Dihamili Mantan Pacar

RESEPSI pernikahan biasanya momen paling bahagia. Tapi tidak bagi pasangan ini karena kedua mampelai justru ribut. Pengantin pria menendang hingga terjatuh pasangannya di pelaminan karena ketahuan ia sudah hamil duluan. Sontak saja para tamu undangan yang hadir kaget setengah mati.

Kejadian tersebut viral. Dalam video yang beredar di media sosial seperti yang dibagikan akun Instagram @funnelmedia terlihat pengantin pria menendang wanitanya hingga jatuh di lantai. Mampelai wanita tampak kesakitan sambil memegang perutnya.

Melansir dari The Thaiger, Selasa (28/11/2023), insiden tersebut terjadi di Provinsi Jiujiang, China. Kejadian bermula ketika pengantin pria menerima pesan teks di tengah perayaan pernikahan dari mantan pacar pengantin wanita. Pesan tersebut membongkar kehamilan mempelai wanita.

