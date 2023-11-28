Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Kelas Ekonomi Batik Air Dapat Makan? Simak Penjelasannya

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |22:00 WIB
Apakah Kelas Ekonomi Batik Air Dapat Makan? Simak Penjelasannya
Pesawat Batik Air. (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

BATIK Air salah satu maskapai penerbangan kelas premium di Indonesia. Dengan reputasi yang solid dan layanan unggulan, banyak penumpang penasaran apakah keluasan dan kemewahan kelas ekonomi Batik Air mencakup juga pelayanan makanan yang memuaskan.

Kebanyakan maskapai penerbangan menawarkan opsi makanan berbayar di kelas ekonomi, tetapi Batik Air mengambil pendekatan yang agak berbeda. Maskapai ini menetapkan standar yang tinggi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpangnya, bahkan di kelas ekonomi.

Mengutip dari batikair.com, Batik Air menghadirkan layanan hidangan kelas ekonomi khusus yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan Anda selama perjalanan udara, baik itu terkait dengan kepercayaan, kesehatan, atau diet tertentu. Hidangan ini disiapkan dengan proses halal, menjunjung tinggi higienis, dan menggunakan bahan-bahan berkualitas.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/406/3097963/berapa_besar_kemungkinan_meninggal_di_dalam_pesawat-LMcg_large.jpg
Berapa Besar Kemungkinan Meninggal di Dalam Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/406/3094870/5_maskapai_yang_belum_pernah_mengalami_kecelakaan-AdIv_large.jpg
5 Maskapai yang Belum Pernah Mengalami Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/549/3094865/penerbangan_terlama_di_dunia_rute_durasi_dan_fakta_menarik_yang_perlu_kamu_tahu-e5Rb_large.jpg
Penerbangan Terlama di Dunia: Rute, Durasi, dan Fakta Menarik yang Perlu Kamu Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/549/3088203/rute_penerbangan_terpendek_di_dunia_hanya_berjarak_2_kilometer-XeAn_large.jpg
Rute Penerbangan Terpendek di Dunia Hanya Berjarak 2,7 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/549/3076180/jangan_menggunakan_ponsel_saat_melakukan_penerbangan_ini_alasannya-OFx8_large.jpg
Jangan Menggunakan Ponsel saat Melakukan Penerbangan! Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070944/tips_hemat_liburan_2025_gunakan_mils_atau_poin_maskapai_penerbangan-BKX1_large.jpg
Tips Hemat Liburan 2025, Gunakan Mils atau Poin Maskapai Penerbangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement