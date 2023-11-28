Apakah Orang Sakit Bisa Naik Pesawat?

SETIAP maskapai tentu saja punya peraturan tersendiri misalnya tidak mengizinkan orang sakit dengan risiko bisa menulas melakukan penerbangan.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), seseorang yang mengalami demam hingga 38 derajat Celsius atau lebih tinggi dan batuk parah, sebaiknya tidak melakukan penerbangan.

Ross Feinstein dari maskapai American Airlines menyatakan bahwa jika Anda sedang sakit, jadwal penerbangan tersebut dapat ditunda dan diatur ulang untuk penerbangan berikutnya.

“Anda juga harus membatalkan perjalanan jika Anda mengalami demam lebih tinggi dari 100 derajat Fahrenheit dan gejala-gejala seperti batuk atau bersin,” kata William Schaffner, M.D., seorang profesor penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center.