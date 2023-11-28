Menguak Misteri 7 Lambang Bunga di Uang Rupiah Terbaru

MISTERI lambang bunga di uang rupiah edisi terbaru menarik untuk dikulik. Seperti diketahui, tujuh uang kertas rupiah edisi terbaru 2022 memiliki gambar bunga pada bagian depan sisi kiri.

Pecahan Rp1.000 memiliki gambar bunga anggrek larat, Rp2.000 bunga jeumpa, Rp5000 bunga sedap malam, Rp10.000 bunga bunga cempaka, Rp20.000 bunga anggrek hitam, Rp50.000 bunga jepun Bali, dan Rp100.000 bunga anggrek bulan.

Ketujuh lambang bunga pada setiap pecahan mata uang ternyata menyimpan misteri yang membuatnya tidak bisa dipalsukan.

Menghimpun berbagai sumber, Selasa (28/11/23), misteri lambang bunga di uang rupiah edisi terbaru 2022 yaitu memiliki efek dinamis yang dapat berubah warna guna menunjukan keaslian uang. Efek gerak dinamis yang disebut Optically Variable Magnetic Ink (OVMI).