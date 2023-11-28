Menguak Fakta Sejarah Stasiun Tuntang, Lokasi Syuting Gadis Kretek

STASIUN Tuntang menarik perhatian warganet karena muncul dalam serial Gadis Kretek. Stasiun kereta api di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dipilih sebagai lokasi syuting film Gadis Kretek karena sesuai dengan waktu cerita yang melibatkan periode dari sebelum kemerdekaan hingga tahun 1960-an. Keaslian dan atmosfer yang dimiliki Stasiun Tuntang memberikan kontribusi positif terhadap penggambaran visual rentang waktu tersebut.

Dengan memanfaatkan nuansa Stasiun Tuntang, film Gadis Kretek berhasil menciptakan suasana yang mendukung cerita, mengajak penonton kembali ke masa lalu. Pemilihan Stasiun Tuntang oleh pembuat film membawa nuansa sejarah yang memperkaya pengalaman penonton dan menciptakan harmoni antara narasi film dan setting yang dipilih.

Stasiun Tuntang (TTG) terletak di kecamatan Tuntang, perbatasan Salatiga dan kabupaten Semarang. Berada pada ketinggian ±464 m, stasiun ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Saat ini, Stasiun Tuntang menjadi bagian dari kompleks Museum Ambarawa.Awalnya dibangun pada tahun 1871, stasiun ini mulai beroperasi pada 21 Mei 1873.

