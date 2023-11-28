Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bayi Badak Sumatera Lahir di Taman Nasional Way Kambas, Hasil Perkawinan Delilah-Harapan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:35 WIB
Bayi Badak Sumatera Lahir di Taman Nasional Way Kambas, Hasil Perkawinan Delilah-Harapan
Bayi badak sumatera lahir di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. (Foto: Biro Humas KLHK)
A
A
A

KABAR gembira datang dari dunia konservasi Indonesia. Seekor bayi badak sumatera berkelamin jantan lahir di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas (SRS TNWK), Lampung, pada Sabtu 25 November 2023 sekitar pukul 01.44 WIB.

Badak bernama Delilah yang berusia 7 tahun melahirkan anaknya pada hari ke-460 atau 10 hari lebih cepat dari perkiraan. Induk badak maupun anaknya kini dalam pengawasan dan kondisinya keadaan baik.

Bayi badak tersebut merupakan anak pertama dari badak Delilah, hasil perkawinan dengan badak jantan bernama Harapan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa SRS TNWK sukses menghasilkan lima individu badak sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing badak bernama Andatu lahir pada 2012, Delilah lahir di 2016, Sedah Mirah lahir pada 2022, anak ketiga badak Ratu-Andalas lahir 30 September 2023, dan anak dari Delilah-Harapan (25 November 2023).

