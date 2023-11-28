Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bawa Anjing Naik Bus, Sikap Pria Tua Ini Bikin Netizen Menangis

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:00 WIB
Viral Bawa Anjing Naik Bus, Sikap Pria Tua Ini Bikin Netizen Menangis
Anjing (Foto: Getty Images via MyLondon)
SEORANG penumpang di sebuah bus di Kota London, Inggris viral karena memperlakukan anjingnya dan kursi bus dengan sangat baik. Netizen terharudan memuji sikap pria tua tersebut.

Dalam video yang viral di TikTok, pria tersebut ikut membawa dua anjingnya ke dalam bus. Setelah duduk di bangku, ia membuka koran lalu menaruhnya di kursi sebelahnya.

Mengutip dari MyLondon, Selasa (28/11/2023), dua ekor anjing dengan sabar menunggu di depannya saat majikannya menggunakan beberapa halaman koran untuk menutupi kursi.

viral Inggris anjing London
