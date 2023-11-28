Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Pembicara di Websummit DataGovAi 2023, Angela Tanoesoedibjo Pamerkan Keindahan Pulau Samosir

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:41 WIB
Jadi Pembicara di Websummit DataGovAi 2023, Angela Tanoesoedibjo Pamerkan Keindahan Pulau Samosir
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Syifa)
WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menjadi pembicara dalam pembukaan Websummit DataGovAi 2023. Karena sedang tugas di Pulau Samosir, Sumatera Utara, Angela Tanoesoedibjo tampil lewat Zoom.

Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif berbicara tentang perkembangan teknologi saat ini yang sangat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju tampak duduk di pinggir Danau Toba dengan keindahan alam yang luar biasa menyampaikan gagasan-gagasannya.

Angela Tanoesoedibjo tampak mengenakan inner rajut dipadukan dengan outer warna putih dan celana hitam. Sementara tampilan rambutnya digerai dan dia memakai makeup natural.

