HOME WOMEN TRAVEL

Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2023 Digelar Desember, Ini 7 Aspek Penilaian untuk Menang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:17 WIB
Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2023 Digelar Desember, Ini 7 Aspek Penilaian untuk Menang
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penyelenggaraan Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI) 2023, ajang apresiasi untuk para pelaku UMKM yang mampu bangkit dan terus mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital.

“ABBI 2023 ini sangat strategis, karena saat peluncuran 14 Mei 2020 kita ingin ada penambahan UMKM yang onboarding ke platform marketplace, dan di akhir 2021 seinget saya ada 20 juta, mulanya 15 juta, tapi targetnya 30 juta di tahun 2024. Dan kita sekarang menggagas Anugerah Bangga Buatan Indonesia,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023.

Ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Anugerah Bangga Buatan Indonesia yang juga salah satu turunan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Kemenparekraf yang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 2021 diberi tanggung jawab sebagai Ketua Harian Gernas BBI selalu mendorong dan mendukung setiap kegiatan yang akan mewujudkan tujuan Gernas BBI, salah satunya ABBI.

Halaman:
1 2 3
      
