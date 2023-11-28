Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf dan BPS Kolaborasi untuk Lahirkan Data Akurat Kunjungan Wisatawan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:29 WIB
Kemenparekraf dan BPS Kolaborasi untuk Lahirkan Data Akurat Kunjungan Wisatawan
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kolaborasi Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kemenparekraf dalam penghitungan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Sandiaga berharap penghitungan indikator pariwisata yang akurat oleh BPS dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, sehingga dapat berdampak besar bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

“Kita harapkan ke depan akan membawa perhitungan yang lebih akurat, penuh kehati-hatian yang secara seksama kita bisa gunakan untuk menyusun kebijakan, agar pergerakan wisnus kita bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan bisa membawa Indonesia meningkat dari segi pencapaian pergerakan wisatawan nusantara secara global,” Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023.

Penghitungan wisatawan yang dilakukan oleh BPS ini merujuk pada International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS) 2008 yang dikeluarkan oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

