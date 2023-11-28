Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Kota Liliput Berusia 5.000 Tahun, Dihuni Manusia Kerdil Mirip Hobbit di Flores

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:00 WIB
Misteri Kota Liliput Berusia 5.000 Tahun, Dihuni Manusia Kerdil Mirip Hobbit di Flores
Kota Liliput berusia 5.000 tahun di Shahdad, Iran (Foto: Visit Iran)
A
A
A

MISTERI kota liliput berusia 5.000 tahun menarik untuk dikulik usai ditemukannya arsitektur dan mumi manusia kerdil di Kota Makhunik terletak di Shahdad, Provinsi Kerman, Iran, pada Agustus 2005.

Penemuan ini menarik perhatian internasional. Para peneliti melaporkan bahwa penemuan tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi tempat bagi liliput.

Melansir Ancient Pages, Selasa (28/11/2023) misteri kota liliput berusia 5.000 tahun terkuak pada tahun 1946 ketika Fakultas Geografi Universitas Tehran menemukan pecahan tembikar di wilayah Shahdad, yang menjadi bukti keberadaan peradaban kuno di Gurun Lut.

Penemuan tersebut mendorong ilmuwan melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti melakukan delapan fase penggalian antara tahun 1948 sampai 1956.

Kota Liliput di Iran

(Foto: Iran Mirror)

Ditemukanlah pemakaman yang berasal dari milenium kedua dan ketiga sebelum masehi. Terdapat lebih dari 800 makam kuno yang salah satunya di Kota Mankhunik.

Peneliti arkeolog mengungkapkan bahwa penduduk liliput meninggalkan kota tersebut 5.000 tahun lalu akibat kekeringan.

Menariknya, mereka meninggalkan barang pribadi di rumah dan menutup pintu dengan lumpur.

Salah satu aspek menarik dari kota liliput di Shahdad adalah arsitektur dan perabutan yang dirancang untuk liliput.

Kasus terbaru ditemukan mumi kerdil setinggi 25 cm di Makhunik . Para penyelundup sempat ini menjual dengan harga 80 miliar riyal di Jerman. Berita penangkapan penyelundup dan penemuan mumi tersebut luas di media sosial.

