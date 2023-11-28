Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pramugari Ini Bongkar Sisi Gelap Profesinya, Terbang Belasan Jam hingga Dilarang Sakit

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:03 WIB
Pramugari Ini Bongkar Sisi Gelap Profesinya, Terbang Belasan Jam hingga Dilarang Sakit
Ilustrasi Pramugari (Foto: Pixabay/Leezi80)
A
A
A

SEORANG pramugari membongkar sisi gelap dari pekerjaannya di dunia penerbangan. Ia mengaku sangat membenci segala sesuatu terkait profesi itu, mulai dari jam kerja yang panjang hingga banyaknya penumpang menjengkelkan yang tidak pengertian.

Wanita yang menggunakan akun @hopelessromanceless di Reddit itu mencurahkan isi hatinya tentang kekecewaan terhadap pekerjaan sebagai awak kabin yang penuh tuntutan.

"Apakah ada orang lain yang merasa bahwa pekerjaan ini seperti sebuah lelucon? Kadang-kadang saya merasa seperti berada di dalam sebuah sekte?" tulisnya seperti dikutip dari Daily Mail.

Pramugari aktif ini tak memungkiri jika tak sedikit orang yang sangat menyukai profesi sebagai awak kabin pesawat, tanpa mempedulikan keluhannya sama sekali.

Infografis Hal Terlarang bagi Pramugari

Yang diinginkannya saat ini, kata dia, yakni segera mencari pekerjaan baru karena dirinya sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup.

"Saya sangat lelah dengan pekerjaan ini. Saya baru saja kembali dari penerbangan selama 14 jam, dan bahkan sebelum saya meninggalkan kamar hotel untuk kembali ke bandara, saya sudah sangat lelah dan ingin menangis," katanya.

Wanita tersebut mengatakan bahwa ia pernah bekerja dengan pekerjaan yang relatif berat di sekolah menengah dan perguruan tinggi, sebagai pelayan dan pegawai toko.

"Saya pikir saya bisa mengatasinya, tapi tidak ada yang menguras tenaga saya separah ini atau membuat saya benar-benar menangis karenanya," katanya.

Infografis Etika Pramugari

Wanita itu tak menyebutkan nama maskapai tempat dirinya bekerja, namun ia menuduh perusahaan tersebut telah melakukan perbudakan modern.

Awak kabin tersebut memberikan contoh ketika ia tidak masuk kerja karena sakit, ia mengatakan bahwa hal itu akan berujung pada pertemuan dengan manajernya dan investigasi internal tentang bagaimana dirinya bisa sampai sakit.

"Seolah-olah mereka datang dari Mars dan tidak pernah merasakan memiliki tubuh manusia," katanya.

Halaman:
1 2
      
