HOME WOMEN TRAVEL

Dear Travelers, Ini 5 Hal Perlu Diketahui Tentang Google Flights dan Google Travel

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:02 WIB
Dear Travelers, Ini 5 Hal Perlu Diketahui Tentang Google Flights dan Google Travel
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

BANYAK orang menggunakan Google Penerbangan (Google Flights) untuk membandingkan penerbangan dan menemukan tarif murah.

Seiring waktu, platform ini telah berkembang menjadi perangkat Google Travel lengkap yang dapat membantu Anda merencanakan dan membeli sebagian besar biaya perjalanan.

Berikut Okezone melansir dari Forbes, lima hal yang harus Anda ketahui tentang Google Flights dan Google Travel agar Anda dapat menghemat uang dan membuat rute yang ideal, terutama jika Anda berencana melakukan lebih banyak perjalanan pada tahun 2024.

1. Menyajikan prediksi harga

Dengan Google Flights yang telah memantau harga penerbangan selama beberapa tahun, platform ini memiliki pemahaman mendalam tentang biaya tiket secara umum.

Sebagai agregator perjalanan, Google Flights melacak riwayat harga penerbangan dan menunjukkan apakah tarif saat ini termasuk yang mahal, harga rata-rata, atau sebagai penawaran menarik.

Traveler

(Foto: iStock Photo)

Pengguna juga dapat memeriksa perbandingan sejarah harga untuk penerbangan spesifik. Sebagai contoh, mungkin muncul pesan yang menyatakan, "USD106 adalah tarif rendah untuk Ekonomi - diskon USD131 dari harga biasanya"

Berbeda dengan beberapa agen perjalanan online pihak ketiga yang bersaing, Google Travel tidak melakukan prediksi apakah harga penerbangan akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Meski demikian, Anda dapat dengan mudah mengaktifkan pelacakan harga otomatis dan menerima notifikasi jika ada penurunan harga.

2. Gunakan grafik kalender untuk bandingkan harga di Google Flights

Pencinta perjalanan melakukan penelitian harga penerbangan dengan metode yang berbeda. Beberapa lebih suka melihat daftar, sementara yang lain mungkin lebih menyukai tampilan kalender yang menunjukkan harga terendah untuk setiap hari dalam seminggu.

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

Google Flights menyediakan dua tata letak grafik yang berbeda untuk memudahkan melihat biaya terendah berdasarkan hari kalender.

Opsi pertama adalah grid tanggal, yang mencantumkan harga termurah untuk setiap hari dengan presentasi mirip kalender dinding. Metode perbandingan kedua menggunakan grafik batang yang dapat memudahkan melihat tren harga dan mengetahui hari-hari yang paling mahal dan paling murah dalam hitungan detik.

Mengaktifkan filter yang disesuaikan dapat membuat pencarian penerbangan ideal berdasarkan maskapai, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan jumlah transit menjadi lebih mudah.

