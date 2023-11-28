Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Boncengan Motor Tanpa Helm Sambil Tenggak Minuman di Bali Tuai Kecaman

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:30 WIB
Viral Bule Boncengan Motor Tanpa Helm Sambil Tenggak Minuman di Bali Tuai Kecaman
Wanita bule boncengan motor tanpa helm sambil tenteng koper dan tenggak minuman (Foto: Instagram/@annethenomad)
A
A
A

SEORANG turis asing menuai kecaman di media sosial setelah tertangkap kamera sedang berboncengan motor tanpa helm di jalanan Bali.

Video ini dibagikan oleh Anne Malambo, seorang turis asal Inggris, dan menjadi sorotan di akun Instagram @annethenomad.

Mengutip News.com.au, rekaman tersebut viral di kalangan penduduk setempat, terhadap pelanggaran peraturan oleh turis asing.

Muncul beragam kritik dari pengguna media sosial, baik lokal maupun asing, terhadap ketidakpatuhan tata tertib dan keselamatan pribadi karena tidak menggunakan helm.

Nampak wanita bule itu duduk di jok belakang motor dibonceng pria berhelm putih sambil menenteng koper besar berwarna hitam, seraya memegang botol minuman yang diduga mengandung alkohol. Wanita itu tidak mengenakan helm dan berpakaian setengah terbuka.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

Sejumlah netizen menekankan bahwa perilaku ini tidak hanya membahayakan keselamatan, namun juga tidak menghargai budaya lokal, bahkan mereka tidak ingin membayar biaya tambahan untuk taksi.

"Lebih banyak lagi bule yang bodoh! Tidak ada habisnya!" tulis salah satu netizen.

"Meskipun sudah ada banyak peringatan dan contoh mengapa Anda tidak boleh melakukan hal ini, ini adalah hal pertama yang dilakukan orang. Semoga beruntung di rumah sakit Bali," timpal lainnya.

