HOME WOMEN TRAVEL

4 Fakta Desa Wisata Meat, Kampung Hijau Berusia 3 Abad di Pinggiran Danau Toba

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:30 WIB
4 Fakta Desa Wisata Meat, Kampung Hijau Berusia 3 Abad di Pinggiran Danau Toba
Desa Wisata Meat di pinggir Danau Toba (Foto: Exo Village)
A
A
A

KEINDAHAN Desa Meat, di Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara semakin terkenal setelah Danau Toba menjadi venue penyelenggaraan acara berskala Internasional, F1 Powerboat yang sempat digelar pada Februari lalu. Dan kini disusul dengan event Aquabike Jetski World Championship 2023.

Desa Wisata Meat, merupakan salah satu dari 16 geosite di kawasan kaldera Toba. Desa ini terletak di ketinggian 919 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan luas desa kurang lebih 300 hektare.

Desanya sangat hijau yang dikelilingi dengan bukit dan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Dari desa ini, wisatawan dapat melihat secara langsung danau toba yang sangat luas.

Jalanan di Desa Meat, memang tidak terlalu besar. Namun sudah dibuat dari aspal. Pada bagian kanan dan kirinya terdapat sawah dan perumahan warga, dengan jalur irigasi yang kecil di depan dan samping rumah warga.

Desa Wisata Meat

(Foto: Exo Village)

1. Jumlah penduduk

Melansir laman desawisatameat.com, jumlah penduduk desa ini sebanyak 752 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 223 KK.

Bagi warga atau wisatawan yang ingin menyebrang ke Samosir, tak perlu jauh-jauh karena di Desa Meat, ada pelabuhan kapal kecil sebagai transportasi.

2. Diapit dua perbukitan

Desa Meat diapit oleh dua perbukitan yang ditumbuhi dengan pohon-pohon pinus, serta keberagaman vegetasi lainnya, ditambah dengan hamparan sawah yang luas seperti yang telah dijelaskan di atas.

Saat berada di Desa Meat, wisatawan mungkin akan menemukan hamparan pasir putih yang dan memiliki air yang jernih, serta ombak yang tenang.

Halaman: 1 2
1 2
      
