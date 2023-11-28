BISTIK daging mungkin sering dijumpai ketika berkunjung ke restoran atau rumah makan. Lembutnya potongan daging, tentu akan membuat kamu akan ketagihan.
Buat kamu yang suka dengan menu satu ini, rasanya tak perlu lagi repot membelinya karena bisa mencoba resep satu ini. Bistik daging sapi pun bisa kamu sajikan ketika makan siang atau kamu buat untuk bekal.
Mengutip akun Instagram @dapur_imoetz, Rabu (29/11/2023), berikut resep yang bisa kamu coba.
Bahan :
500 gram daging sapi
1/2 buah bawang bombai
3 sdm kecap manis
1 sdm kecap inggris
kecap asin secukupnya
1 sdm saos tiram
2 sdm saos sambal
Bumbu halus :
1/2 sdt lada
Pala sejumput
4 siung bwang putih
8 butir bawang merah
Garam secukupnya