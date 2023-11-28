Advertisement
FOOD

Resep Makan Siang Bistik Daging

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:35 WIB
Resep Makan Siang Bistik Daging
Bistik daging untuk makan siang. (Foto: Instagram)
BISTIK daging mungkin sering dijumpai ketika berkunjung ke restoran atau rumah makan. Lembutnya potongan daging, tentu akan membuat kamu akan ketagihan.

Buat kamu yang suka dengan menu satu ini, rasanya tak perlu lagi repot membelinya karena bisa mencoba resep satu ini. Bistik daging sapi pun bisa kamu sajikan ketika makan siang atau kamu buat untuk bekal.

Mengutip akun Instagram @dapur_imoetz, Rabu (29/11/2023), berikut resep yang bisa kamu coba.

Bahan :

500 gram daging sapi

1/2 buah bawang bombai

3 sdm kecap manis

1 sdm kecap inggris

kecap asin secukupnya

1 sdm saos tiram

2 sdm saos sambal

Bumbu halus :

1/2 sdt lada

Pala sejumput

4 siung bwang putih

8 butir bawang merah

Garam secukupnya

