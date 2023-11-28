Resep Cumi Saus Tiram, Pedas Gurih Bikin Nagih

CUMI-CUMI merupakan salah satu seafood nikmat yang banyak dikreasikan, salah satunya adalah cumi saus tiram. Daging cumi yang gurih dipadukan dengan rasa saus tiram memang bisa membuat lidah bergoyang.

Membuat cumi saus tiram pun tidak sulit loh, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, berikut resep dan langkah-langkahnya seperti dikutip dari keterangan tertulis Dapu Kobe.

Bahan:

250 gr cumi basah (cuci bersih dan beri perasan jeruk nipis)

3 sendok makan minyak goreng

1/2 siung bawang bombay (iris memanjang)