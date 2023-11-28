Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Cumi Saus Tiram, Pedas Gurih Bikin Nagih

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:44 WIB
Resep Cumi Saus Tiram, Pedas Gurih Bikin Nagih
Cumi Saus Tiram. (Foto: Instagram)
A
A
A

CUMI-CUMI merupakan salah satu seafood nikmat yang banyak dikreasikan, salah satunya adalah cumi saus tiram. Daging cumi yang gurih dipadukan dengan rasa saus tiram memang bisa membuat lidah bergoyang.

Membuat cumi saus tiram pun tidak sulit loh, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, berikut resep dan langkah-langkahnya seperti dikutip dari keterangan tertulis Dapu Kobe.

Bahan:

250 gr cumi basah (cuci bersih dan beri perasan jeruk nipis)

3 sendok makan minyak goreng

1/2 siung bawang bombay (iris memanjang)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement