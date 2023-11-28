Resep Makan Pagi Fish Cake Odeng ala Devina Hermawan

CUACA dingin pagi hari tentu sangat nikmat jika menyantap hidangan berkuah. Apalagi saat ini sudah masuk musim penghujan.

Menu makanan yang hangat dan berkuah pun bermacam-macam. Namun, bila kamu bosan, cobalah menu fish cake odeng yang tengah viral di kalangan anak muda.

Fish cake odeng ini merupakan makanan ala Korea yang begitu digandrungi milenial. Selain rasanya yang gurih, fish cake odeng biasanya disajikan bersama kuah yang hangat dan segar.

Tak perlu bingung lagi mencarinya, kamu bisa membuat fish cake odeng dengan mudah di rumah. Berikur resep dan cara membuat fish cake odeng ala Devina Hermawan, dilansir Selasa (28/11/2023).

Bahan adonan:

200 gr daging ikan tenggiri

100 gr paha ayam filet

1 siung bawang putih

¼ buah bawang bombai

½ sdt garam

2 sdt gula pasir

¼ sat merica

1 sdt kaldu jamur / penyedap (opsional)

1 sdm bubuk ikan gabus

½ sdm baking powder

50 gr tepung sagu

150 gr es batu

1 sdt minyak wijen

Bahan kuah:

1.2 liter air

3 siung bawang putih

1 buah wortel

½ buah bawang bombai

12 buah ikan teri kering

½ sdt bubuk rumput laut

1 sdm gula pasir

2 sdm kecap asin

½ sam kaldu jamur / penyedap