Resep Makan Malam Ayam Nano-Nano

RASANYA tidak akan pernah bisa jika memasukan olahan ayam sebagai protein di menu harian kamu. Namun, kamu juga harus pintar nih dalam mengolah dan memberikan rasa yang enak.

Jika kamu bosa dengan olahan yang hanya digoreng, bisa coba menu satu ini lho. Ayam nano-nano, resep yang dikreasikan oleh @mrs.wijaya.

Tentunya menu satu ini juga bisa jadi nikmat disantap bersama keluarga karena cara membuatnya tidak terlalu sulit. Berikut resep ayam nano-nano yang bisa kamu coba.

Bahan :

- 400 gr paha ayam fillet pke kulit

- 100 gr tepung bumbu serbaguna

- Minyak goreng