Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Ayam Nano-Nano

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:05 WIB
Resep Makan Malam Ayam Nano-Nano
Ayam nano-nano untuk makan malam. (Foto: Instagram)
A
A
A

RASANYA tidak akan pernah bisa jika memasukan olahan ayam sebagai protein di menu harian kamu. Namun, kamu juga harus pintar nih dalam mengolah dan memberikan rasa yang enak.

Jika kamu bosa dengan olahan yang hanya digoreng, bisa coba menu satu ini lho. Ayam nano-nano, resep yang dikreasikan oleh @mrs.wijaya.

Tentunya menu satu ini juga bisa jadi nikmat disantap bersama keluarga karena cara membuatnya tidak terlalu sulit. Berikut resep ayam nano-nano yang bisa kamu coba.

Bahan :

- 400 gr paha ayam fillet pke kulit

- 100 gr tepung bumbu serbaguna

- Minyak goreng

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement