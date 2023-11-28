Advertisement
HOME WOMEN FASHION

IFW 2024 Bakal Usung Budaya Betawi Dilukiskan dalam Batik

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:22 WIB
AJANG pekan mode terbesar di Indonesia, Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 akan kembali digelar. Acara tersebut akan berlangsung pada 27-31 Maret 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Tahun ini, IFW 2024 berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kolaborasi ini akan menyuguhkan banyak unsur budaya, pariwisata, dan ekraf dari Pemprov DKI Jakarta yang akan muncul dalam format agenda IFW 2024.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentunya menyambut baik kerjasama ini. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan pihaknya akan mempromosikan batik Betawi sebagai salah satu dari banyak corak batik Indonesia di event tersebut.

IFW

"Kami sudah berkoordinasi dan komunikasikan terkait bahan-bahan batik yang bercorak Betawi yang akan tampil," ujar Puji dalam konferensi pers Icon Search Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
