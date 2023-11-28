Rachel Manroe Ungkap Trik Pilih Outfit untuk Nonton Konser

PENYANYI cantik Rachel Manurung atau yang dikenal sebagai Rachel Manroe merilis single perdananya bertajuk ‘Jika Bisa Memilih’. Pemenang ajang pencarian bakat The Indonesian Next Big Star itu memang sudah menarik perhatian banyak

Rachel pun dikenal dengan teknik suara husky khas, yang bahkan menarik perhatian personel grup iKon yaitu DK dan Jay. Tentu saja, selain suaranya yang merdu penampilannya pun cukup mencuri perhatian, lantaran dia memang jago memadukan busananya.

Nah, Rachel pun berbagi tips untuk memilih busana agar tampil percaya diri. Rachel pun mengaku menyukai fashion, make up, idol, budaya Korea. Rachel mengungkapkan budaya Korea membuatnya terlihat lebih feminim

“Aku tuh dulu enggak pernah mau pakai outfit-outfit yang feminim-feminin gini ya. Menurut aku plusnya budaya korea itu, orang-orangnya kreatif banget untuk buat style-style fashion gitu sampe jadi tren gitu,” ujar Rachel kala ditemui Okezone.

Rachel juga mengungkapkan jika style fashion sekarang membuatnya memiliki citra yang ceria. Menurutnya, tema outfitnya harus disesuaikan dengan musimnya. “Tema fashion hari ini kaya denim-denim gitu ya. Aku tambahin kardigan ini kaya winter-winter gitu ya soalnya kan udah mau natal,” jelasnya.

Seperti yang terlihat di Instagramnya, Rachel memang sangat menyukai Idol Korea. “Aku ngefans sama Ikon, Twice sama Day6,” tuturnya.