Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rachel Manroe Ungkap Trik Pilih Outfit untuk Nonton Konser

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:02 WIB
Rachel Manroe Ungkap Trik Pilih Outfit untuk Nonton Konser
Rachel Manroe. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Rachel Manurung atau yang dikenal sebagai Rachel Manroe merilis single perdananya bertajuk ‘Jika Bisa Memilih’. Pemenang ajang pencarian bakat The Indonesian Next Big Star itu memang sudah menarik perhatian banyak

Rachel pun dikenal dengan teknik suara husky khas, yang bahkan menarik perhatian personel grup iKon yaitu DK dan Jay. Tentu saja, selain suaranya yang merdu penampilannya pun cukup mencuri perhatian, lantaran dia memang jago memadukan busananya.

Rachel Manroe

Nah, Rachel pun berbagi tips untuk memilih busana agar tampil percaya diri. Rachel pun mengaku menyukai fashion, make up, idol, budaya Korea. Rachel mengungkapkan budaya Korea membuatnya terlihat lebih feminim

“Aku tuh dulu enggak pernah mau pakai outfit-outfit yang feminim-feminin gini ya. Menurut aku plusnya budaya korea itu, orang-orangnya kreatif banget untuk buat style-style fashion gitu sampe jadi tren gitu,” ujar Rachel kala ditemui Okezone.

Rachel juga mengungkapkan jika style fashion sekarang membuatnya memiliki citra yang ceria. Menurutnya, tema outfitnya harus disesuaikan dengan musimnya. “Tema fashion hari ini kaya denim-denim gitu ya. Aku tambahin kardigan ini kaya winter-winter gitu ya soalnya kan udah mau natal,” jelasnya.

Seperti yang terlihat di Instagramnya, Rachel memang sangat menyukai Idol Korea. “Aku ngefans sama Ikon, Twice sama Day6,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement