Central Park dan Neo Soho Gelar Noel Season Create Happiness

JAKARTA - Desember selalu menjadi momen yang selalu ditunggu oleh seluruh pengunjung Central Park dan Neo Soho. Dalam tema 'Create Happiness' Noel Season kali ini kembali diselenggarakan secara meriah untuk menyambut kembali kehadiran Jakarta’s Most Iconic Giant Christmas Tree. Mulai 26 November 2023 sampai dengan 14 Januari 2024, Central Park dan Neo Soho Mall akan terasa sangat hangat dan juga menggembirakan.

Silviyanti Dwi Aryati, Assisten Marcomm & Relations General Manager, menjelaskan pihaknya sangat senang saat mengerjakan project holiday season ini.

"Tentu saja kali ini kami mendirikan kembali pohon Natal ikonik terbesar yang selalu konsisten di setiap tahunnya. Tidak hanya itu, kami pun akan menyuguhkan hiburan dan juga konten yang menarik bertemakan natal yang ceria dan membahagiakan seperti program belanja, special performances dari musisi tanah air, Christmas Choir di setiap minggunya dan juga dekorasi yang megah dan mengesankan,” ucapnya.

Semarak rangkaian acara diawali dengan prosesi penyalaan lampu pohon natal yang megah dalam The Light Up Ceremony Of Noel Season 'Create Happiness' dilengkapi dengan adanya Christmas Musical Show di Tribeca Park di lengkapi dengan tampilan spesial Natal.

Tajuk Create Happiness kali ini berkesinambungan dengan tema dekorasi natal yang penuh dengan bermacam jenis coklat yang dimana coklat dikenal mengadung senyawa endorfin yang dapat membuat seseorang bahagia dan relax setelah memakannya. Sama seperti tujuan dari Central Park dan Neo Soho Mall yang selalu berusahan memberikan kenyamanan dan juga hiburan terbaik untuk para pengunjungnya setianya.

Pada Noel Season kali ini pun dihadirkan maskot dari tajuk Create Happiness yaitu Chocolatier Moster yang akan hadir pada malam Light Up Ceremony of Noel Season, Christmas Celebration dan pada hari hari tertentu untuk membagi-bagikan coklat kepada para pengunjung untuk menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraan.

Selama rangkaian acara Noel Season 'Create Happiness', para pengunjung dapat menyaksikan beragam pantulan cahaya indah dari The Iconic Giant Christmas Tree Show di malam hari dengan keindahan lampu-lampu yang disuguhkan.