HOME WOMEN LIFE

Intip 4 Potret Cantik Istri Baru Dedi Mulyadi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:41 WIB
Intip 4 Potret Cantik Istri Baru Dedi Mulyadi
Ilustrasi untuk potret Dedi Mulyadi bersama istri dan anaknya (Foto: Istimewa)
A
A
A

MARI mengintip potret cantik istri baru Dedi Mulyadi yang kini tengah jadi buah bibir di kalangan warganet. Karena mantan Bupati Purwakarta tersebut belakangan memang kerap terlihat menggandeng sosok wanita berparas cantik yang menemaninya dalam berbagai acara.

 BACA JUGA:

Kabarnya, wanita cantik tersebut merupakan istri baru Dedi Mulyadi sekaligus ibu sambung bagi buah hatinya, Hyang Sukma Ayu. Bahkan dalam beberapa momen Hyang dan ibu barunya terlihat sudah sangat akrab.

Penasaran dengan sosok istri baru Dedi Mulyadi? Simak potretnya berikut yang dilansir dari berbagai sumber, Senin (27/11/2023).

1. Masih Terlihat Muda

Sosok wanita yang dikabarkan telah menjadi istri baru Dedi Mulyadi tersebut memiliki paras yang cantik dan menawan.

Meski belum diketahui kapan persisnya keduanya menikah, namun Dedi Mulyadi sudah terang-terangan menyapa wanita cantik tersebut sebagai “Ibu Baru” dan “Ibu Kelinci” di beberapa konten yang diunggah pada saluran YouTube, TikTok, maupun Instagram pribadinya.

2. Bernama Westri

Dalam foto yang diunggah pada akun Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, mereka tampak kompak mengenakan pakaian serba hitam-putih termasuk anak perempuan dan istrinya.

Menurut kabar yang beredar, istri politikus Partai Gerindra tersebut bernama Westri. Namun, kabar tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Dedi.

Halaman:
1 2
      
