Ibu Rumah Tangga Juga Harus Punya Skill Tambahan Loh

EMANSIPASI perempuan di era digital nampaknya tidak begitu menimbulkan efek besar bagi Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI, Yenti Nuddin. Menurutnya, hal itu berbalik kepada pribadi masing-masing tiap orang tentang bagaimana mereka menyikapi suatu masalah.

Setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa mencoba tantangan yang mereka punya. Tidak hanya laki-laki, tetapi wanita juga diperlukan memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk dapat menunjukkan bahwa dirinya bisa.

“Kita mau berani mencoba dan tidak menunjukkan pria atau wanita yang penting kita bisa maju dan tidak mundur. Tantangannya kembali ke diri kita, bagaimana kita berpikir dan melaksanakan di lapangan,” kata Yenti, dikutip dalam acara Podcast Aksi Nyata Partai Perindo.

Lebih lanjut, Yenti mengatakan dari aksinya tersebut ia mengungkapkan kalau wanita tidak boleh kalah maju oleh laki-laki. Meskipun memang harus menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) tetapi dengan usaha yang keras, serta ada kemauan hal itu juga bisa menjadi peluang wanita bisa berkembang.

“Jadi ibu rumah tangga pun tidak hanya sekedar masak, tetapi juga dengan ibu rumah tangga kan kita bisa meningkatkan skill masak kita, lalu membuat catering atau misalkan menjahit dan membuat baju itu juga bisa membantu kesejahteraan keluarganya,” ucap Yenti.

Oleh karena itu, Yenti berharap kepada semua wanita untuk tidak berputus asa, serta harus tetap semangat. Karena jika kesempatan itu tidak dicoba, maka tidak akan tahu akhirnya akan seperti apa, yang terpenting adalah setiap orang telah berusaha untuk memberikan yang terbaik atas semua tantangan yang mereka punya.

“Saya ingin sampaikan, sebagai wanita jangan lemah dan misalkan gagal kita harus terus mencoba. Seperti saya bilang tadi kita harus seperti burung rajawali yang kuat sayapnya, kalau kita diterjang badai kita akan tetap melewati sampai pada akhir,” tuturnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)