Perempuan Tak Boleh Ciut dengan Diskriminasi

TIDAK bisa dipungkiri, masih banyak orang yang melakukan diskriminasi pada perempuan. Mereka dianggap tidak bisa bersaing dengan pria, dan tidak diberikan kesempatan untuk bersuara.

Menurut Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Partai Perindo, Yenti Nuddin menjelaskan setiap wanita berhak mencoba sebuah tantangan baru, tidak melulu harus laki-laki. Karena jika tantangan tersebut tidak dicoba, maka tidak akan ada yang mengetahui bagaimana akhirnya.

“Kita mau berani mencoba dan tidak menunjukkan pria atau wanita yang penting kita bisa maju dan tidak mundur. Tantangannya kembali ke diri kita, bagaimana kita berpikir dan melaksanakan di lapangan,” kata Yenti, dikutip dalam acara Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Senin (27/11/2023).

Hal itu juga diterapkan oleh Yenti kepada dirinya sendiri, sebagai seorang wanita, Yenti mengaku bahwa ia tidak pernah takut dengan apapun. Karena jika ia mengalami suatu kegagalan, maka itu bukan menjadi alasan untuk terus maju. Menurutnya gagal atau tidaknya seseorang bukan menjadi suatu masalah yang besar baginya.

Di sisi lain, mengingat dirinya juga maju sebagai Caleg DPR RI, tidak sedikit Yenti juga mendapat komentar atau kritik dari banyak orang, karena menganggap dirinya sebagai seorang perempuan yang sebaiknya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun, hal itu tidak diambil pusing oleh Yenti, ia tetap bersikukuh maju sebagai Caleg DPR RI, karena menurutnya kesempatan tidak akan datang dua kali.