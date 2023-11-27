Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Cantik Lile Koridze, Pemain Catur yang Parasnya Bikin Gemas

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:26 WIB
6 Potret Cantik Lile Koridze, Pemain Catur yang Parasnya Bikin Gemas
Lile Koridze. (Foto: Instagram)
A
A
A

LILE Koridze merupakan pemain catur asal Georgia yang sudah memperolah gelar FIDE master, dan penggiat catur di platform streaming. Dia pun pernah menjadi juara wanita Georgia dalam berbagai kategori usia beberapa kali.

Dia meraih gelar pertamanya sebagai wanita master internasional ketika bermain sebagai untuk tim wanita Georgia selama Kejuaraan Catur Tim Eropa 2019. Koridze juga meraih kemenangan dalam Kejuaraan Catur Sekolah Eropa pada tahun 2018.

Perempuan ini pun kerap streaming di Twitch dan memiliki lebih dari 20.000 pengikut di platform tersebut, menjadikannya salah satu dari 100 saluran catur paling banyak diikuti di dunia. Tidak heran, selain pintar perempuan ini pun memiliki paras yang cantik, berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagram @lilekoridze.

Pose Bermain Catur

Lile Koridze

Pada postingan Lile ini terlihat ia mengenakan tanktop berwarna pink dengan menambahkan gelang dan jam tangan mampu membuatnya terlihat mengesankan.

 

Pose di Playground

Lile Koridze

Pada postingan selanjutnya terlihat ia mengenakan dress pink dengan motif bunga-bunga berwarna putih. Rambutnya di terurai lurus dan berwarna merah. Lile juga menggunakan anting berbentuk lingkaran berwarna silver.

Pose di Perbukitan

Lile Koridze

Selanjutnya Lile Koridze terlihat menggunakan set piayam berwarna hijau tua. Dengan baju

dalam crop berwarna biru. Rambutnya yang berwarna merah menyala membuatnya terlihat

makin cantik.

"It is so beautiful over there!! I like your green set!," tulis @retio****

"Soo beautiful," komen @bishwajit****.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
